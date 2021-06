Deputado vai encaminhar reivindicações do distrito de Boa Vista

O deputado estadual promoveu neste sábado (26) mais uma edição do Gabinete Itinerante, desta vez no Distrito de Boa Vista em Rondonópolis. Junto da sua equipe, Thiago realizou atendimento à população local.

O objetivo do projeto é buscar a aproximação da população com o poder público. A população aproveitou a oportunidade para apresentar reivindicações e sugestões para melhorias na comunidade local nas áreas da educação, segurança e infraestrutura.

“São poucos os políticos que vem ao nosso encontro ouvir o que a gente precisa e estou muito feliz e grata pelo deputado ter vindo ao nosso bairro. Fizemos solicitações para que o deputado possa intervir junto ao Governo. Estamos feliz Tenho do trabalho do Thiago para que o Estado possa construir uma nova escola para a comunidade”, disse Simone Mesquita, servidora da Escola José Rodrigues.

Thiago Silva reafirmou seu compromisso junto à população para que o Estado possa dar celeridade na licitação da nova Escola José Rodrigues, que foi um compromisso firmado para a comunidade.

“Estivemos junto dos professores da Escola José Rodrigues em Cuiabá solicitando que o Secretário Alan da Seduc possa priorizar a obra. O Gabinete Itinerante é uma oportunidade deste contato direto de prestação de conta junto ao cidadão e agradeço a todos pela presença e confiança em nosso trabalho”, disse o deputado.

O deputado e a equipe receberam as solicitações e reivindicações dos moradores do distrito, que se tornarão indicações e requerimento no parlamento de Mato Grosso. Thiago Silva irá continuar realizando o Gabinete Itinerante em Rondonópolis e mais cidades do estado.