Em 24 horas, MT registra 51 mortes e mais de 2,2 mil casos

A Secretaria de Estado de Saúde notificou, até a tarde desta quarta-feira (9), 422.148 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 11.303 óbitos em decorrência do vírus.

Nas últimas 24 horas, foram 2.293 novas confirmações de casos e 51 mortes.

Atualmente, 12.667 pessoas estão em isolamento domiciliar e 396.430 já se recuperaram da doença.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 441 internações em UTIs públicas e 399 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 84,16% para UTIs adulto e em 45% para enfermarias adulto.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (88.440), Rondonópolis (30.628), Várzea Grande (28.995), Sinop (20.647), Sorriso (14.508), Tangará da Serra (14.461), Lucas do Rio Verde (12.947), Primavera do Leste (10.825), Cáceres (9.043) e Alta Floresta (8.065).