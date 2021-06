Homem procurado por homicídio em Itiquira foi preso em Rondonópolis

Um homem com mandado de prisão em aberto por crime de homicídio foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (29.06), em trabalho realizado pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá) em parceira com a 1ª Delegacia de Polícia, equipe “C”.

O suspeito de 28 anos estava com o mandado de prisão decretado pela 4ª Vara Criminal de Rondonópolis. A prisão do foragido contou com apoio da Delegacia de Itiquira e do Núcleo de Inteligência da Regional de Rondonópolis.

O homicídio ocorreu em fevereiro de 2013 na cidade de Itiquira, ocasião em que a vítima teve o corpo carbonizado, sendo o suspeito identificado como um dos autores do crime.

O foragido da Justiça foi localizado na manhã desta terça-feira (29) em via pública, no bairro Jardim Tropical em Rondonópolis, onde teve a ordem de prisão cumprida. Ele foi conduzido à delegacia para as providências de praxe e posteriormente colocado à disposição da Justiça.