Influenciadora é criticada ao reclamar de salário de faxineiras

A influenciadora Adriana Sant’Anna está sendo criticada nas redes sociais após reclamar do preço cobrado pelas funcionárias domésticas na Flórida, nos Estados Unidos. A empresária, que está morando no país com o marido, Rodrigão, e os dois filhos, disse que está procurando uma empregada que ajude com todas as atividades de casa, como: limpar, lavar roupa, passar, cozinhar e cuidar das crianças.

“Gente, por favor. Acha alguém pra trabalhar aqui em casa, fazer tudo? Eu imploro, indica alguém aqui dos EUA. A gente paga bem. Eu só preciso que limpe, lave, passe, guarde, cozinhe e olhe as crianças quando eu precisar. Não aguento mais essa vida de ficar colocando coisa pra lavar”, disse Adriana em um vídeo publicado no perfil de seu marido no Instagram.

Logo depois, ela usou a própria conta para falar da falta de profissionais que aceitem as condições de trabalho dela. “É muito sério isso. Está me tirando o sono, eu tenho rezado, pedido a Deus, para as minhas amigas. Está todo mundo atrás de alguém pra mim e não tem. A galera aqui gosta de trabalhar em vários lugares e ganha por hora de trabalho. Já eu, quero alguém para ficar aqui o tempo todo para mim e não acho”, contou.

“Eu preciso trabalhar, essas coisas que tenho que ficar fazendo não dá, que é lavar roupa, passar, arrumar, organizar, pegar bagunça de criança”, declarou.

Por fim, a influenciadora disse que nos EUA as empregadas domésticas cobram 25 dólares (cerca de R$ 123 na cotação de hoje) por hora para fazer cada função. “Aproveitar e fazer ressalva, a gente no Brasil estava feita. Porque lá uma pessoa faz tudo. Aqui, para passar 25 dólares a hora a mais, para dobrar 25 dólares. Ah, para poder esticar o braço, mais 10 dólares. É assim. Então, você que tem alguém no Brasil, ajoelha e agradeça a Jesus”, completou.

Reação dos internautas

No Twitter, alguns internautas criticaram o desabafo de Adriana. “A Adriana Sant’Anna reclamando que não encontra empregada doméstica ‘que faça tudo’ nos Estados Unidos é um excelente episódio para refletir sobre o papel de mulheres brancas na exploração de mulheres racializadas nessa máquina de moer gente que é o capitalismo. Ela não tem compromisso nenhum com o feminismo, só com o próprio bolso quando usa de discursos de ‘empoderamento’ para lucrar”, disse uma.

“Nossa, mas essa Adriana Sant’Anna só faz publi no Instagram dela e ainda quer ficar reclamando do preço que as moças querem cobrar pra limpar a casa, cozinhar, passar roupa e cuidar das crias dela. Ainda fala que quer um ‘anjo’, minha filha você quer uma escrava”, comentou outra.

“Adriana Sant’Anna saiu daqui pra ir morar nos EUA e chega lá e tá reclamando do valor da diarista porque é muito caro. Uma rica dessas reclamando do valor do trabalho dos outros, não tem nem vergonha na cara de expor isso”, criticou uma terceira.