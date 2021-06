Maio registra aumento de 38% nos óbitos por Covid-19 em Mato Grosso

Com o quinto pior número de mortes desde o início da pandemia da Covid-19 no Mato Grosso, o mês de maio mostrou que os números da doença ainda estão longe de estarem controlados. Se comparados com a média de óbitos causados pelo novo coronavírus desde a chegada da doença no Estado, o mês que se encerrou registrou aumento de 38,5% no número de falecimentos, atingindo a marca de 738 mortes, frente a uma média de 532.

Os números de maio são melhores quando comparados com os de março e abril desde ano, respectivamente o primeiro e segundo piores meses da pandemia no Mato Grosso, auge da segunda onda da doença que lotou UTIs de hospitais em todo o território nacional. Na comparação com março, maio aponta queda de 43,4% no número de óbitos, enquanto na comparação com abril a queda foi de 50,8%. Em números absolutos, maio registrou 738 óbitos causados pelo novo coronavírus, março 1305, e abril 1501.

Os dados constam no Portal da Transparência do Registro Civil ( https://transparencia.registrocivil.org.br/inicio ), base de dados abastecida em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos praticados pelos Cartórios de Registro Civil do País, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), e podem ainda sofrer mudanças, uma vez que o prazo legal para envio de óbitos à plataforma nacional pode chegar a até 12 dias do falecimento.

“Já podemos observar que a vacinação tem causado efeito positivo na população mais velha, agora aguardamos esse resultado positivo na proteção dos mais novos e que cada vez mais os números altos de óbitos sejam reduzidos”, explica o presidente da Arpen-Mato Grosso, André Luís Bispo.

Maio/20 x Maio/21

Um ano depois, maio de 2021 registrou um aumento de 2445% dos óbitos no Mato Grosso em comparação com o mesmo mês de 2020. Em números absolutos foram 738 mortes no mês passado frente a 29 em maio do ano passado.

Já no Brasil, maio de 2021 registrou um aumento de 71,9% dos óbitos no Brasil em comparação com o mesmo mês de 2020. Em números absolutos foram 49.282 mortes no mês passado frente a 28.667 em maio do ano passado. Na mesma comparação, 18 Estados apresentam números maiores este ano, enquanto nove apresentam redução quando comparados ao mesmo período do ano passado.

