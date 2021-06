Operação prende 19 pessoas por embriaguez ao volante e recusa de teste

A 5ª edição da Operação Lei Seca em Sorriso (MT) resultou na prisão de 19 pessoas, sendo 18 por dirigirem sob efeito de álcool (Art.306) e uma que se recusou a fazer o teste do etilômetro (Art.165-A). A ação teve início na noite desta sexta-feira (25.06) e terminou na madrugada de sábado (26.06).

Foram feitos 102 testes de alcoolemia e lavrados 28 Autos de Infração de Trânsito (AITs) a motoristas que estavam sob influência de álcool. Passaram pelo local, 310 veículos, dos quais 105 foram abordados.

Ainda durante a operação, 16 Carteiras Nacionais de Habilitações (CNHs) foram recolhidas e 25 veículos foram removidos, sendo 20 motocicletas e cinco carros.

Esta edição da Operação Lei Seca contou com a coordenação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) de Sorriso e a participação do 12º Batalhão da Polícia Militar (PM-MT); Polícia Judiciária Civil (PJC-MT); Guarda Municipal de Sorriso; Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF) da Prefeitura; Procon Municipal; Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), por meio da 37ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran); e da Secretaria Municipal de Segurança Pública.