Primeira-dama inaugura sala para atendimento de crianças autistas

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, inaugurou nesta quarta-feira (02.06) a sala Ser Inclusivo Sensorial, um espaço estruturado para atendimento e cuidado exclusivo de crianças diagnosticadas com o Transtorno do Espectro de Autista (TEA), nas dependências do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Criadac), em Cuiabá.

O espaço é o primeiro específico na rede de saúde do Estado para atendimento dos autistas e foi estruturado com recursos do Bazar Vem Ser Mais Solidário, realizado por Virginia no ano passado.

Os detalhes foram pensados do piso ao teto, pela primeira-dama Virginia Mendes, madrinha da causa autista no Estado. O local possui iluminação especial, paredes com cores claras, equipa com brinquedos lúdicos, escada com escorregador, piscina de bolinhas, iluminação especial, área de escalada e pufes, entre outros equipamentos para garantir o tratamento das crianças.

“Por amor a minha cidade natal, fizemos a primeira sala ser inclusivo sensorial do estado de Mato Grosso. Tudo foi pensado e feito com muito carinho e atenção para atender esse público tão especial. Sempre reforço que inclusão é uma das minhas prioridades e nesse caso, tudo foi muito especial: a escolha das cores, dos objetos, iluminação, entre outros detalhes, pois o autista precisa desse olhar de mais cuidado, para que ele possa ter uma adaptação mais tranquila”, destacou Virginia Mendes.

Na parte externa, as paredes dos corredores, antes brancas, ganharam pinturas de desenhos animados, com uma rica paleta de cores, assinada pelo artista plástico Rafael Jonnier.

A sala é mais uma ferramenta que será utilizada pelos profissionais de saúde do Cridac para o tratamento dos pequenos na estimulação cognitiva por meio de atividades com uso das ferramentas disponíveis.

O diretor do Cridac, Luiz Antônio Ferreira, destacou que a estrutura foi montada com os melhores equipamentos, “graças ao esforço da primeira-dama, que tem um olhar humano e agora vai conseguir garantir o desenvolvimento das crianças com autismo, oferecendo tratamento para que essas crianças possam melhor conviver em sociedade”.

Ainda de acordo com as explicações do diretor da unidade, cerca de “29% da população no Estado possui algum tipo de deficiência”, sendo que outros “10% são apenas com autismo, que se encaixam na deficiência intelectual”. Com a inauguração deste espaço, a diretoria estima uma capacidade de atendimento de até 230 crianças” por mês.

Durante o seu discurso, o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, que o Governo de Mato Grosso investe para garantir um excelente atendimento aos pacientes que dependem do atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O que estamos entregando aqui não é uma simples sala, mas um conjunto de serviços de qualidade, uma marca registrada da gestão Mauro Mendes com atuação da nossa primeira-dama que trabalhamos com a premissa de fazer bem feito, tudo para melhorar a qualidade da nossa oferta de saúde em nossos hospitais e demais unidades. Essa sala é mais uma prova que todo nosso discurso se transforma em realidade para garantir tratamento para nossa população autista”.

Na solenidade de estrega, estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Max Russi, a primeira suplente de Senado, Margareth Buzetti, os vereadores de Cuiabá Dilemário Alencar, Michelly Alencar, Maysa Leão e outros demais servidores do Cridac e apoiadores da causa.

Outras ações

Em 2020, atendendo aos pedidos de associações de pessoas com autismo, Virginia Mendes fortaleceu o direito deste público ao implantar e entregar a Carteirinha de Identificação do Autista (CIA), destinada para crianças e adolescentes diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A carteirinha, com distribuição gratuita, é uma das bandeiras da primeira-dama, Virginia Mendes, na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Essa ação foi desenvolvida para facilitar o acesso a lugares públicos e privados de forma prioritária para pessoas diagnosticadas com autismo, garantindo seus direitos.