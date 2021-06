Profissionais das forças de segurança e saúde recebem 2ª dose da CoronaVac

A Secretaria Municipal de Saúde começa a imunização com a segunda dose da vacina CoronaVac dos profissionais das forças de segurança e salvamento e dos profissionais da saúde.

Nesta quinta-feira (24), os profissionais das forças de segurança e de salvamento, recebem a segunda dose no campus da Universidade de Cuiabá (Unic), localizada na avenida Ary Coelho, das 8h às 17h.

Nesta sexta-feira (25), também na Unic da avenida Ary Coelho, quem recebe a segunda dose da CoronaVac são os profissionais da saúde.

No sábado (26) será a vez das idosos com 60 anos ou mais que aguardam a segunda dose da vacina CoronaVac. Essas pessoas devem procurar o drive thru no Estádio Municipal Luthero Lopes, das 7h30 às 11h, ou os pontos de vacinação fixos nos postos de saúde dos bairros Serra Dourada e Pedra 90, no mesmo horário.