Rondonópolis inicia hoje vacinação dos trabalhadores da Educação acima de 50 anos

A Secretaria de Saúde de Rondonópolis divulgou nota agora a pouco informando que iniciará na tarde de hoje (09) a vacinação dos trabalhadores da Educação com mais de 50 anos e sem comorbidades. Além dos professores, a vacina também será oferecida às equipes de apoio, técnicos e demais servidores de unidades de ensino.

Os trabalhadores da rede estadual, municipal e também de escolas privadas que estão nesta faixa etária devem procurar o posto de vacinação montado no estacionametno da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), levando documento com foto e um holerite atualizado.

A medida atende a uma reivindicação da categoria, que vinha reclamando da demora no início da vacinação. Porém, a secretária geral da subsede do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (Sintep) em Rondonópolis, Maria Celma, lamentou o atraso e questionou a decisão da prefeitura de oferecer as vacinas conforme a idade dos profissionais.

“Não concordamos com isso. Foi estabelecido no calendário nacional a vacinação para todos os profissionais da educação. Além disso, foi aprovado uma lei no Estado incluindo a educação como serviço essencial. Ela é essencial apenas para obrigar os profissionais irem para escola sem a vacinação?”, indaga a sindicalista.

“Esperamos que município de Rondonópolis reveja sua posição é comece imediatamente a vacinação de todos os profissionais da educação”, disse Maria Celma

Procurada, a Secretaria de Saúde do Município informou que o escalonamento por faixa etária foi definido por causa do número de vacinas disponíveis. O município recebeu até agora 1.609 doses destinadas a esse publico e, conforme levantamento do Ministério da Saúde, a cidade 3.413 trabalhadores – sendo 2.997 no ensino básico e 416 atuando no ensino superior.

“O Governo do Estado se comprometeu a enviar mais vacinas até o início da próxima semana. Na medida em que forem chegando vamos ampliando a vacinação até atingir a totalidade desses trabalhadores”, garantiu a responsável pelo programa de imunização, Cibele Rodrigues de Souza Carvalho Figueiredo