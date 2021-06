Sitiante é encontrado morto após ser chifrado e pisoteado por vaca

Um idoso de 68 anos, que morava em um sítio a cerca de 40km de Rondonópolis, na MT-458, foi encontrado morto por volta das 10h da manhã desta terça-feira (01) no curral da propriedade. Familiares e moradores da região encontraram o corpo.

De acordo com informações repassadas à equipe do AGORA MT, o sitiante saiu por volta das 6h30 dizendo que iria consertar uma cerca, mas não retornou. Por volta das 10h, eles saíram em busca do idoso e já o encontraram sem vida.

Ele estava caído no curral com marcas de chifre e, segundo o perito, com sinais da pisada da vaca. O animal estava bastante agitado no curral.

A Policia Civil e a Politec estiveram no local para apurar o fato.

De acordo com a família, ele era acostumado a lidar com o gado e gostava da cuidar do sítio.