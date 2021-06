Técnica em enfermagem vacina os pais contra Covid

Foram as duas doses mais emocionantes aplicadas pela técnica de enfermagem Emanuelle Sousa, de 19 anos.

Na última quarta (23), ela foi a responsável por vacinar os próprios pais contra a Covid-19.

Emanuelle é de São Gonçalo do Amarante, interior do Ceará. Ela conta que estava escalada para o dia da vacinação do pai. Já no dia seguinte, quando a mãe seria imunizada, ela pediu para trocar com uma amiga, que cedeu na hora.

“No dia 23, eu estava escalada e meu pai estava na lista. Já no dia 24 eu não estava, mas comuniquei uma amiga minha e pedi para trocar a escala. Ela foi bem generosa e cedeu”, conta a técnica em enfermagem.

Sensação de dever cumprido

Os olhares emocionados dos pais foram muito significativos para Emanuelle. “Eles não precisaram dizer nada pra mim porque só o olhar de admiração e orgulho me fizeram pensar que eu estou no caminho certo”, lembra a jovem.

A profissional de saúde conta que vacinou vários amigos nestes meses de campanha, mas nada foi igual a sensação de imunizar os próprios pais. “Tudo que eu sou hoje é graças a eles”, disse emocionada.