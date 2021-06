Vacinação contra Covid acelera e abarca pessoas com mais de 52 anos

Dedicando-se a realizar a cobertura vacinal da população rondonopolitana com a maior abrangência possível e empenhando-se em dar a celeridade que o momento de pandemia de coronavírus requer, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apresenta o cronograma de imunização para a próxima semana. A vacina ofertada será a primeira dose da Biofarmacêutica AstraZeneca para aqueles que não têm comorbidades.

Atendendo em sistema drive thru, tanto no Estádio Luthero Lopes quanto na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), e, também, dentro de uma das Unidades de Saúde, quais sejam, ESFs André Maggi, Dom Osório, Morumbi, Padre Miguel, Paineiras, Pedra 90, Serra Dourada, além do Centro de Saúde Cohab, das 8h às 11 horas – para mulheres – e das 13h às 16h30 – para homens –, na segunda-feira (7) o foco é naqueles que têm acima de 56 anos. A terça-feira (8) será reservada para quem tem acima de 55 anos.

Na quarta-feira (9) será a vez dos que já atingiram 54 anos e, na quinta-feira (10), a dose vai ser aplicada em quem tem idade superior a 53 anos. Sexta-feira (11) é o dia destinado a imunizar os que têm mais de 52.

Além desse grupo, as pessoas que já tomaram a primeira dose da AstraZeneca e deixaram de tomar a dose de reforço podem ir a um dos locais onde ela está sendo aplicada para receber a injeção, como orienta a coordenadora da equipe de imunização da SMS, Cibely Carvalho: “Para aqueles que perderam a oportunidade de tomar a segunda dose da AstraZeneca, basta que procurem um desses postos de saúde que serão atendidos”.

Indivíduos portadores de alguma comorbidade ou deficiência permanente, que tenham acima de 18 anos, podem se encaminhar a um dos pontos onde a vacina está sendo oferecida entre segunda (7) e sexta-feira (11) da semana que vem, que vão receber a proteção.

Apenas as mulheres gestantes ou puérberas que tenham mais de 18 anos, não vão receber a AstraZeneca na semana que se inicia, mas o imunizante da Multinacional Pfizer, que será aplicado no Centro Cultural José Sobrinho, entre terça (8) e sexta-feira (11), das 8h às 11h e das 13h às 16 horas.

Em relação à CoronaVac, Cibely salienta que a Pasta de Rondonópolis já entrou em contato com o Ministério da Saúde reforçando o pedido de envio de novas doses. “Ainda não chegou a CoronaVac, mas, assim que recebermos, vamos fazer a convocação do público”, tranquiliza ela.

No momento de se vacinar, a Saúde lembra que aqueles que forem receber o imunizante devem portar documento de identificação com foto e carteirinha de vacinação, além de utilizarem a máscara. Se não estiverem dentro do carro, devem, ainda, manter o distanciamento.