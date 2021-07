Acidente entre carreta e caminhonete deixa idoso ferido no Jardim das Flores

Um acidente envolvendo uma carreta e uma caminhonete aconteceu na tarde desta sexta-feira (23) no trevo do Jardim das Flores em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações, no momento em que a carreta fazia a conversão bateu na lateral da caminhonete que seguia sentido a MT – 130.

O motorista da caminhonete se trata de um idoso de 67 que estava indo para um sítio que fica próximo ao pedágio.

Ele teve algumas escoriações pelo corpo, foi socorrido pelo Samu e encaminhado para a Unidade de Saúde.