Ana Maria Braga é internada com sintomas de Covid mesmo após tomar duas doses da vacina

Ana Maria Braga, de 72 anos, foi diagnosticada com covid-19 e está hospitalizada em São Paulo, nesta segunda-feira (5). A notícia foi confirmada pela própria apresentadora durante a exibição de seu programa.

“Dentro do possível, está tudo ótimo. Estava achando que era uma gripe. Estava assim mais ou menos desde quinta-feira (1º), mas a gente nunca espera. Eu, pelo menos, nunca penso no pior. A gente faz dois testes por semana para apresentar o programa. Na semana passada, eu fiz o exame e deu negativo, mas hoje de manhã fiz de novo e deu positivo. Só vim aqui [ao hospital] para conferir, mas está tudo ótimo”, explicou ela.

A apresentadora, que tomou as duas doses da vacina contra a covid-19, disse que está apenas com sintomas leves. “A sensação é de uma gripe. Já me sossegaram aqui, falaram que os sintomas estão muito leves, provavelmente isso seja porque já tomei as duas doses da vacina, mas mesmo assim eu tenho que ficar quietinha”, contou ela, afirmando que perdeu o olfato e sentiu um pouco de mal estar.