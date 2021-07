Após bebedeira motociclista causa acidente e briga generalizada

Um acidente entre uma moto Titan de cor preta e um veículo Strada aconteceu na noite de domingo (11), no bairro Vila Operária e em seguida uma grande confusão de pessoas que começaram a brigar na rua.

Conforme informações de uma testemunha, algumas pessoas estavam bebendo em uma residência e em determinado momento um casal saiu de moto e no cruzamento com a Avenida Deputado Emanuel Pinheiro com a Rua Francisco de Assis aconteceu um acidente causado pelo motociclista.

No carro havia uma família que permaneceu no local e acionou o Samu que compareceu e socorreu a mulher que estava na garupa com algumas escoriações e a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Após a viatura do Samu sair do local, várias pessoas que estavam bebendo junto com o motociclista chegaram e começaram uma briga generalizada com murros e chutes.

A Polícia Militar foi acionada e só após sua chegada foi possível apaziguar os brigões, então o Samu voltou a ser acionado pois um dos participantes da briga ficou ferido, ele foi encaminhado para UPA.

A causa da briga não foi divulgada.