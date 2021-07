Após boa evolução, Bolsonaro recebe alta médica

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu alta na manhã deste domingo (18) depois de apresentar boa evolução clínica, segundo o boletim médico do hospital Vila Nova Star, na capital paulista, onde o governante estava internado.

O presidente passou mal e foi levado, na madrugada de quarta-feira (14), ao HFA (Hospital das Forças Armadas), em Brasília. Ele foi internado às 5h para fazer exames após uma obstrução abdominal. Na tarde do mesmo dia foi transferido para São Paulo, onde passou por tratamento.

Um exame de tomografia computadorizada do abdômen, na tarde de sexta-feira (16), evidenciou melhora do quadro de suboclusão e descartou a necessidade de cirurgia. Nas redes sociais, o presidente postou uma foto em seu quarto e outra caminhando pelos corredores do hospital.

Na tarde deste sábado (17), já com perspectiva de alta, a equipe médica ofereceu ao presidente uma dieta cremosa não fermentativa para avaliar sua evolução que foi satisfatória.