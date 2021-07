Atleta que conquistou ouro no Sul-Americano é recebida com festa

Rondonópolis fez festa hoje (15) para comemorar o retorno da atleta Arielly Kailayni e do treinador José Elias, que chegaram na madrugada após participação no campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20, realizado em Lima, capital do Peru.

Os dois tiveram direito a desfile no carro de Corpo de Bombeiros, recebendo acenos e aplausos por onde passaram. Ainda hoje eles terão também uma recepção especial na escola Domingos Aparecido de Lima, onde Arielly foi revelada para o esporte.

A recepção é justificada. A rondonopolitana foi destaque na delegação brasileira e conquistou a medalha de ouro no salto em altura. Alcançou a impressionante marca de 1,79 metros, ficando bem à frente das outras concorrentes.

“Eu não estava esperando uma marca tão boa. Não só por conta da pandemia, que atrapalhou os treinos, mas devido a uma lesão que tive no tornozelo. Mas com trabalho lento e muita determinação conseguimos”, disse ela à reportagem do Agora MT na tarde de hoje.

O esforço foi recompensado pela medalha de ouro e também pelo carinho da família, dos amigos e da população do município. Todos querem conversar e fazer fotos com a atleta, que se consolida como uma estrela em ascensão no esporte brasileiro.

Humilde, ela diz que pretende seguir treinando para aprimorar a participação nas próximas competições. “É um trabalho difícil, até porque são muitos desafios. Mas é sempre uma satisfação grande, através do meu esforço, trazer resultados para o brasil e para a nossa cidade”.

O treinador José Elias, idealizador do projeto social que revelou Arielly e outros atletas, também não esconde a satisfação pelo sucesso. Ele foi um dos responsáveis pela equipe brasileira, que sagrou-se campeã na classificação geral entre os países.

A expectativa é que os novos resultados ampliem o apoio público e privado visando a continuidade da preparação dos atletas já revelados e também novas oportunidades para crianças e jovens que pretendem investir no esporte.