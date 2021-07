BRF anuncia investimentos de R$ 670 milhões em Mato Grosso

Após reunião com o governador Mauro Mendes, a BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, anunciou nesta quinta-feira (01.07) investimentos de R$ 670 milhões em sua operação em Mato Grosso.

Os produtores integrados da empresa também devem aportar R$ 1,3 bilhão em suas estruturas para aumentar a capacidade de alojamento. O montante será direcionado para a modernização e ampliação das unidades produtivas da BRF em Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.

O anúncio foi feito pelo CEO da BRF, Lorival Luz, e pela vice-presidente global de Relações Institucionais e Sustentabilidade da BRF, Grazielle Parenti. Também participaram da reunião, feita por videoconferência, os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil), Rogério Gallo (Fazenda) e César Miranda (Desenvolvimento Econômico).

“Assim como várias outras empresas que têm expandido sua atuação em Mato Grosso, a BRF verificou que o nosso estado é rico em potencialidades. Tenho certeza que essa expansão da companhia vai trazer muitos ganhos para toda a população mato-grossenses. Entendemos a importância da BRF e seu papel relevante para o nosso estado. Os investimentos irão capilarizar nas regiões ao redor de Lucas, principalmente”, afirmou o governador.

Mauro Mendes destacou que centenas de empresas têm se instalado e expandido operações no estado nos últimos anos, pois as medidas tomadas pela atual gestão fizeram com que Mato Grosso “passasse a contar com um ambiente favorável ao empreendedorismo”.

“Hoje temos segurança jurídica, isonomia nos incentivos, licenciamento ambiental simplificado e redução de burocracia, além de um Governo com credibilidade, nota A no Tesouro Nacional e que executa milhares de obras e ações em todo o estado. Quando o estado é forte e o Governo passa a ser forte, as empresas despertam interesse em investir, e isso traz emprego, renda, desenvolvimento e qualidade de vida, que é o mais importante”, completou.

Na reunião, a companhia apresentou números de sua atuação no estado, além de explicar detalhes sobre os investimentos.

“Com este aporte conseguiremos ampliar a produção de linhas importantes para a Companhia, que atendem tanto o mercado nacional quanto países para os quais exportamos, na Ásia, África e América Latina. Temos uma estratégia de crescimento robusta para os próximos 10 anos e, com certeza, Mato Grosso é parte importante dessa caminhada”, afirmou Lorival Luz.

“Nossa operação no estado conta com cerca de oito mil colaboradores e mais de 200 produtores integrados, que fazem parte de nossa cadeia produtiva, sendo Lucas do Rio Verde a nossa principal planta no Mato Grosso e uma das maiores no mundo”, complementou Grazielle Parenti.

Sobre a BRF

A BRF é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está presente em mais de 117 países e é dona de marcas como Sadia, Perdigão e Qualy.