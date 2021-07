Coder convoca os primeiros 89 aprovados no Concurso Público

A direção da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER, publica o edital de convocação nº 1, no Diário Oficial DIORONDON desta sexta-feira (09), onde convoca 89 aprovados no Concurso Público (Edital nº 001/2020), finalizado e homologado recentemente, conforme a resolução nº 88 de 29 de junho de 2021, para o preenchimento de 397 (trezentos e noventa e sete) vagas, entre contratação imediata e cadastro de reserva, para empregos de nível fundamental incompleto (Alfabetizado), nível médio e nível superior, mediante as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO

Os aprovados terão 30 dias a contar desta sexta-feira (09), para se apresentarem no Departamento de Recursos Humanos, na sede da Companhia, localizada na Avenida Dr. Paulino de Oliveira, nº 1411, no Jardim Marialva, nesta cidade: das 07h às 11h e, das 13h às 17h de segunda a sexta- feira, munidos dos documentos originais ou cópias autenticadas, exigidos e divulgados no Edital de Convocação. Lembrando que findo o prazo de 30 dias e o candidato convocado não se apresentar, será considerado desistente.

Nesta primeira convocação, a empresa vai dar posse a estes 89 aprovados, para preenchimento imediato de vagas em cada função específica. Os demais 308 aprovados para o preenchimento das 397 vagas do concurso, deverão ser chamados paulatinamente, de acordo com as necessidades da empresa.

Os demais candidatos excedentes que conseguiram nota para a aprovação, vão compor o chamado “cadastro reserva”, e poderão ser convocados em caso de necessidade da companhia. Todavia a Coder tem legalmente até dois anos para uma eventual convocação ou não, dos candidatos incluídos no referido cadastro.

OS CONVOCADOS

Os 89 primeiros colocados convocados nesse Edital Nº 01/2021, devem ingressar na função/cargos regidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, com carga horária de 44 horas semanais.

PRIMEIROS COLOCADOS

Conforme o edital, estão sendo convocados nesse primeiro chamamento: 01 (um) aprovado para a vaga de “Apontador de Produção”; 02 (dois) aprovados para o cargo de “Armador de Estruturas de Concreto”; 01 (um) “Auxiliar de Topógrafo” (Greidista); 53 aprovados para “Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes”, incluindo um PCD; 04 (quatro “Encanadores”; 01 (um) “Mecânico de veículos pesados, Máquinas leves e pesadas”; 08 (oito) “Motoristas de Caminhão”; 02 (dois)” Operadores de Escavadeira”; 05 (cinco) “Operadores de Máquinas de Terraplanagem”; 01 (um) “Operador de Pá Carregadeira”; 04 (quatro0 “Serventes de obras”; e 05 ( cinco) “Vigias”.