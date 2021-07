Conheça os benefícios das cirurgias aprovadas para aumentar o pênis

Existem dois tipos principais de cirurgias que ajudam a aumentar o tamanho do pênis, um para aumentar o comprimento e outro para aumentar a largura. Embora estas cirurgias possam ser usadas por qualquer homem, não são oferecidas pelo SUS, uma vez que são consideradas apenas como melhoria estética do corpo.

Além disso, este tipo de cirurgia normalmente não traz os resultados esperados e pode até causar complicações sérias como deformação do pênis, cicatrizes ou infecção, por exemplo. Dessa forma, a necessidade de fazer uma cirurgia de aumento peniano deve ser sempre discutida com um urologista, para entender quais os benefícios e riscos em cada caso.

Confira esta conversa informal com o Dr. Rodolfo Favaretto, urologista, sobre o tamanho médio do pênis, técnicas para aumentar o pênis e outras questões importantes de saúde masculina:

Quando a cirurgia é indicada

A cirurgia para aumentar o pênis é normalmente indicada no caso de micropênis quando o tratamento com injeção de testosterona ou suplementação com hormônio do crescimento não é suficiente. Apesar do micropênis não representar problema de saúde, pode causar frustração e interferir diretamente na qualidade de vida do homem e, por isso, nesse caso o médico pode recomendar a cirurgia.

Além disso, alguns homens podem achar que têm o pênis menor do que o gostariam e, por isso, podem considerar a realização da cirurgia. No entanto, a cirurgia para aumentar o pênis é a última opção de tratamento devido aos riscos associados com o procedimento, como deformidades, dificuldade de ereção, cicatrizes e infecção, por exemplo.

Tipos de cirurgia para o pênis

De acordo com a indicação e objetivo da cirurgia, pode ser realizada a cirurgia para aumentar a largura ou o comprimento, o que normalmente é notado apenas quando o pênis está ereto. Além disso, apesar de ter a impressão de aumento do pênis, em muitos dos casos o pênis permanece do mesmo tamanho, havendo apenas a impressão de aumento devido à aspiração da gordura que está em excesso.

Apesar disso, os tipos principais de cirurgia que existem para aumentar o pênis são:

Cirurgia para aumentar a largura

A cirurgia que aumenta a largura do pênis pode ser feita de duas formas:

Injeção de gordura : é feita lipoaspiração em outra parte do corpo, como os flancos, barriga ou pernas, e depois uma parte dessa gordura é injetada no pênis para preencher e dar mais volume;

: é feita lipoaspiração em outra parte do corpo, como os flancos, barriga ou pernas, e depois uma parte dessa gordura é injetada no pênis para preencher e dar mais volume; Injeção de ácido hialurônico polimetilmetacrilato (PMMA) : o procedimento é conhecido como bioplastia peniana e consiste na aplicação do PMMA no pênis ereto para aumentar o diâmetro, no entanto não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica devido aos riscos associados. Saiba mais sobre a bioplastia peniana;

: o procedimento é conhecido como bioplastia peniana e consiste na aplicação do PMMA no pênis ereto para aumentar o diâmetro, no entanto não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica devido aos riscos associados. Saiba mais sobre a bioplastia peniana; Colocação de rede: é colocada um rede artificial e biodegradável, com células, debaixo da pele e em volta do corpo do pênis para dar mais volume.

Dependendo do tipo de cirurgia, e de cada caso específico, pode existir um aumento entre 1,4 a 4 cm do diâmetro do pênis.

Em qualquer um dos casos, existem riscos elevados sendo que, na injeção de gordura pode surgir deformidade do pênis, enquanto na colocação de rede é mais comum o desenvolvimento de uma infecção, por exemplo. Além disso, no caso da aplicação da PMMA há riscos relacionados com a quantidade de substância que é colocada no pênis, podendo levar à uma resposta inflamatória excessiva do organismo e resultar em necrose do órgão.

Cirurgia para aumentar o comprimento

Quando o objetivo é aumentar o tamanho do pênis, geralmente é recomendada uma cirurgia que corta o ligamento que liga o pênis ao osso púbico, permitindo que o órgão sexual caia mais e pareça maior.

Embora esta cirurgia possa aumentar o tamanho do pênis flácido em cerca de 2 cm, é frequente não notar diferença quando o órgão está ereto. Além disso, devido ao corte do ligamento, muitos homens referem que durante a ereção possuem uma elevação menor do pênis, que pode acabar dificultando o contato íntimo.

Como é a recuperação

A recuperação da cirurgia de aumento do pênis é relativamente rápida, sendo que pode ser possível voltar ao trabalho em até 1 semana depois do procedimento.

Na maior parte dos casos é possível voltar a casa no dia seguinte à cirurgia, sendo apenas recomendado manter o repouso em casa até à remoção dos pontos e seguir alguma orientações que incluem tomar os analgésicos e anti-inflamatórios receitados pelo médico, assim como manter o curativo sempre seco e limpo.

As relações sexuais só devem ser retomadas depois de 6 semanas ou quando for indicado pelo médico e os exercícios físicos mais intensos, como correr ou ir na academia, só devem ser iniciados depois de 3 a 6 meses.

Outras opções para aumentar o pênis

Outras soluções que existem para aumentar o pênis são utilizar comprimidos ou bombas de vácuo, que aumentam a quantidade de sangue no órgãos sexual e que, por isso, pode dar a sensação de que o pênis está maior.

Além disso, quando se está acima do peso, o pênis pode ficar coberto por gordura e, por isso, o urologista pode também aconselhar uma lipoaspiração da região íntima, que remove o excesso de gordura e expões melhor o corpo do pênis, por exemplo. Veja mais sobre as técnicas para aumentar o pênis e saiba o que realmente funciona.