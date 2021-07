Consultoria na gestão pública e a modernização de um sistema arcaico

Causar um impacto positivo na sociedade não tem sido tarefa fácil aos gestores. Muitas promessas e uma gestão antiga baseada em poucas informações não são mais atrativas ao público em geral. Por isso, a inovação veio e os municípios e gestores que não buscarem a mudança serão esquecidos no avanço social que estamos vivendo. Com a tecnologia atual ferramentas são disponibilizadas no auxílio de busca de dados e análises para que os municípios e gestores tomem as decisões corretas sem prejuízos aos cofres públicos.

O gestor deve buscar tecnologias em análise de dados, consultoria e capacitação para promover assim ações de responsabilidade social que tragam resultado positivo para a gestão e toda a comunidade.

Existem pessoas capacitadas para fazer com que isso aconteça. Entre elas, se destacam empresas responsáveis pelos serviços que vão captar e analisar um emaranhado de dados sobre as cidades e suas populações, usando inteligência analítica para identificar padrões. Aprofundando essa análise a empresa diagnostica problemas que existem na gestão pública, como excesso de gastos em determinadas áreas ou ineficiência na arrecadação de algum tributo, por exemplo, e sugere um plano imediato de ação.

Como transformar os dados em informações úteis

É simples. Vamos usar um exemplo, uma pequena cidade intitulada de A não tinha controle das contas de luz e água das escolas do município. Após o mapeamento e estudo dos dados locais, passou a saber quanto gastam e, ao comparar a informação escola a escola, conseguiu identificar oportunidades de melhoria.

A busca por dados e mapeamento do seu município ou empresa privada é a melhor forma de condução eficaz dos serviços prestados sem grandes prejuízos.

Marinez Duarte Morone, graduada em ciências contábeis e criadora da Criativa Inteligência Analítica, análise de dados com auxílio para gestores e empresários.