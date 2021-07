Corpo de Bombeiros é acionado para conter incêndio de grandes proporções

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa na noite desta sexta-feira (30) nas imediações da Rodovia do Peixe no Setor Industrial em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do Sargento Guerini do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada e rapidamente se deslocaram ao local.

O que se sabe até o momento é que o incêndio se iniciou em uma empresa que não foi informada o ramo, o fogo se alastrou para uma olaria e no pátio havia um caminhão que também foi tomado pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros permanece no local e não há relatos de feridos.