DJ Ivis é preso em Fortaleza por agressão contra a ex-mulher

DJ Ivis foi preso em Fortaleza, nesta quarta-feira (14), por agressões à ex-mulher, Pamella Holanda. A informação foi confirmada em comunicado emitido pelo governador do Ceará, Camilo Santana.

“Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido”, escreveu Camilo, nas redes sociais.

O R7 procurou a Secretaria de Segurança do Ceará para dar detalhes da prisão, mas ainda não obteve retorno.

Relembre o caso

Pamella Holanda postou, no último domingo (11), uma série de vídeos em que aparece sendo agredida pelo ex-marido, DJ Ivis, em casa e na presença da filha deles, Mel, de apenas 9 meses.

Diante da repercussão, DJ Ivis se manifestou, em vídeo, alegando que as imagens postadas por Pamella não estão completas, que ele era agredido por ela e que a mulher teria tentado suícidio algumas vezes. A ex-mulher do artista recebeu apoio de famosos e ânonimos nas redes sociais dias depois de expor os vídeos.

Ao R7, a Polícia Civil do Ceará informou que a prisão do DJ não pode ser efetuada no mesmo dia, pois a denúncia foi feita dois dias depois do ocorrido. Na segunda (12), o órgão abriu um inquérito para investigar as acusações de agressão por parte do artista.

Veja a publicação:

