Dois acidentes com vítimas são registrados em menos de meia hora

Em menos de meia hora, dois acidentes de trânsito com vítimas foram registrados em Rondonópolis. Em ambos os casos, os feridos estavam em motocicletas.

O primeiro acidente aconteceu no cruzamento da avenida Amazonas com a rua José Barriga, na área central da cidade. O condutor da moto seguia na preferencial quando foi surpreendido pelo motorista de um caminhão guincho que invadiu a pista.

O motociclista foi socorrido pelo Samu e encaminhado a Unidade Médica.

O segundo acidente aconteceu na avenida Júlio Campos. A condutora de uma motocicleta Biz seguia atrás de um carro e acabou batendo na traseira.

O motorista do veículo diminuiu a velocidade para entrar em uma via lateral. A vítima tem 32 anos e foi socorrida pelo Samu com escoriações.