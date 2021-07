Emenda parlamentar viabiliza curso de qualificação em Rondonópolis

Vinte jovens rondonopolitanos receberam nesta semana os certificados de formação no curso de panificação promovido pelo Senai, com recursos de emenda parlamentar. A qualificação abre portas no mercado de trabalho e ganha importância especial diante da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19.

O deputado estadual Thiago Silva (MDB), autor da emenda, destaca que os recursos tem ajudado centenas de famílias que aproveitam as oportunidades abertas através do Senai.

“Quando destinamos a emenda para o Governo fazer parceria com o Senai sabíamos da dificuldade de famílias encontrarem emprego na pandemia e temos depoimentos de pessoas que já conseguiram uma nova oportunidade profissional com os aprendizados do curso”, disse o parlamentar.

Os professores e alunos já beneficiados também aprovam a iniciativa. Eles destacam a importância da qualificação para vencer o desemprego e também a qualidade da formação oferecida pelo Senai.

“O curso foi maravilhoso, amei o aprendizado, pois nunca tinha feito nada na área da gastronomia e como gostei vou seguir nesse ramo. Terminamos hoje o curso de padeiro e se tiver novos cursos na área irei buscar. Desde já agradeço o apoio do deputado que acreditou na gente”, disse o formando do curso, João Henrique.

A Professora Marilza Alves, que ministrou o curso de panificação, elogiou os alunos e o empenho do deputado para criar novas oportunidades para as famílias.

“São alunos maravilhosos e dedicados e tenho só a agradece a oportunidade de ensinar. A emenda foi importante para a criação do curso por que muita gente está desempregada e senti que todos gostaram e iram colocar em prática o aprendizado”, disse a professora.

O deputado disse que continuará trabalhando pela qualificação profissional com a criação de cursos técnicos para capacitar famílias que estão sem emprego. “Educação e qualificação técnica é bandeira do nosso mandato e quero ensinar a famílias a garantirem renda com os cursos profissionalizantes que já formaram centenas de famílias”, afirmou.