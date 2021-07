Flávio Bolsonaro é vacinado contra a Covid-19

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota) foi vacinado contra a Covid pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, hoje no Rio de Janeiro. Ele postou um vídeo no Twitter em que aparece recebendo a primeira dose do imunizante da AstraZeneca.

Com direito a uma ironia, Flávio agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro, mesmo sem citá-lo nominalmente.

“Acabo de me vacinar contra a covid. O ministro Marcelo Queiroga me vacinou com a AstraZeneca/Fiocruz, produzida no Rio de Janeiro, eficaz e bem mais barata que a de outros fabricantes. Obrigado ao ‘negacionista’ por garantir a vacina nos braços de todos os brasileiros!”, escreveu na publicação.

Veja a publicação:

Acabo de me vacinar contra a covid.

O Ministro @mqueiroga2 me vacinou com a AstraZeneca/Fiocruz, produzida no Rio de Janeiro, eficaz e bem mais barata que a de outros fabricantes.

Obrigado ao “negacionista” @jairbolsonaro por garantir a vacina nos braços de todos os brasileiros! pic.twitter.com/HA3EwIqCsV — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 22, 2021

Vale lembrar que, em janeiro, o senador havia dito não tomaria a vacina por causa de sua “imunidade alta”.