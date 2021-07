Gedifi-Unemat faz encontro hoje sobre Seguridade Social

O Grupo de Estudo e Pesquisa em Direitos Fundamentais e Interdisciplinaridade (Gedifi), vinculado a Unemat/Rondonópolis, realiza neste sábado (10), às 14h, o 8º e último encontro semestral do Grupo de Estudo e Pesquisa em Seguridade Social, Desenvolvimento e Relações de Poder. O evento é aberto para toda a sociedade e será transmitido via Google Meet.

Para este capítulo, com o tema “Seguridade Social e o Parodoxo da Concretização dos Direitos Sociais” o coordenador deste grupo de estudo, o advogado Danilo Ikeda, especialista em direito público, mestre em direito constitucional econômico pela Unimar e procurador do IMPRO- Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis estará debatendo o assunto. A outra debatedora é a advogada Lidiane Costa de S. Trovão, mestre e doutoranda pela Unimar-SP, pós-graduada em direito civil e processo civil e graduada em história.

O coordenador do grupo e do curso de direito da Unemat/Rondonópolis, professor Everton Neves, fez um balanço sobre a iniciativa praticada nos primeiros seis meses de 2021. “Foi uma grande experiência para todos que participaram, vamos fechar com oito encontros. Todos com participação muito acima da média, sempre com temáticas interativas e muita troca de informação.”

“Neste oitavo e último encontro do semestre, vamos promover uma reflexão sobre os temas abordados e estabelecer uma conexão com as temáticas do próximo semestre, onde traremos para o debate a problemática da concretização dos direitos sociais, que demandam uma prestação estatal positiva, porém, em muitos casos, negligenciada. Convido todos a participar desse nosso fechamento de semestre e discutir de forma crítica um pouco da nossa realidade social”, disse Everton.

O 8º Encontro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Seguridade Social terá duas horas de duração.