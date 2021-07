Jovem tem crânio esmagado ao ser atropelado no Anel Viário

Um jovem de 23 anos morreu ao se envolver em um acidente no início da noite desta quinta-feira (22) no Anel Viário, próximo a região da Vila Mineira, em Rondonópolis. Ele teve morte instantânea, com esmagamento de crânio e voltava do trabalho no momento do acidente.

Segundo informações repassadas à equipe do AGORA MT que está no local, houve uma colisão entre um Fiat Uno e um Fiat Strada na rodovia. O motociclista que vinha logo atrás perdeu o controle da moto, bateu e acabou sendo atropelado por uma carreta.

Ele estava sozinho na motocicleta. Nada pode ser feito pelos socorristas.