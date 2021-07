Um motociclista de 46 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta quinta-feira (15) no bairro Vila Aurora, em Rondonópolis.

Ele foi socorrido pelo Samu até a Unidade de Saúde.

Segundo informações, o veículo Uno envolvido no acidente seguia pela rua Ariadne Feltrin e tentou fazer o cruzamento para a avenida Laila Zahran. No momento de fazer o cruzamento, o motociclista que vinha pela rua, no sentido contrário, acabou batendo na lateral do carro.