Nave com homem mais rico do mundo conclui 1ª viagem espacial com sucesso

A viagem espacial do empresário americano Jeff Bezos, dono da Amazon e da Blue Origin, nesta terça-feira (20) foi concluída com sucesso. O bilionário foi lançado em um foguete às 10h (horário de Brasília) de uma base no Texas, nos Estados Unidos. A viagem toda durou 10 minutos e 20 segundos.

A aventura fez história por ser a primeira ocupada apenas por civis e sem a presença de um piloto. Além do magnata, estavam a bordo o irmão dele, Mark Bezos, a pilota octogenária Wally Funk, que fez treinamentos para participar de operações espaciais nos anos 1960, e Oliver Daemen, de 18 anos, que se tornou a pessoa mais jovem a ir ao espaço.

O quarteto chegou ao espaço depois de 4 minutos do lançamento. Os propulsores retornaram para o solo em segurança após 7 minutos e 20 segundos.

Toda a aventura foi transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Blue Origin.

O lançamento e aterrissagem ocorreram sem incidentes, com os propulsores pousando quase no centro do alvo. Durante a transmissão ao vivo, não foi exibida a reação dos passageiros no espaço, mas o áudio mostrava a empolgação dos quatro ao passar da atmosfera e observar a Terra abaixo.

A cabine pousou no meio do deserto do Texas e os tripulantes aguardaram enquanto a equipe de segurança chegava para abrir a cápsula e os liberarem. Assim que pisaram em terra firme, foram recebidos pela família e alguns funcionários da Blue Origin.

Bezos comemorou o sucesso do voo com champanhe e abraçou todos os passageiros. Wally comemorou efusivamente a viagem que aguardava desde os anos 1960.