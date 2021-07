Netflix anuncia atriz Paulina Chávez para elenco da 2ª temporada de ‘Fate: A Saga Winx’

É oficial! A atriz Paulina Chávez será Flora na 2ª temporada de Fate: A Saga Winx. pic.twitter.com/ZHwVBa5qbo — Fate: A Saga Winx (@FateASagaWinx) July 20, 2021

A Netflix anunciou o início das gravações da 2ª temporada de ‘Fate: A Saga Winx’, além da entrada da atriz Paulina Chávez para o elenco. A Plataforma de streaming publicou vídeo e foto mostrando os bastidores das gravações e a entrada da nova integrante.

A atriz Paulina Chávez foi escalada para interpretar “Flora” nos próximos episódios. Paulina se junta ao elenco original da série que é composto por: Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt, Elisha Applebaum, Sadie Soverall, Freddie Thorp, Danny Griffin, Theo Graham e Jacob Dudman.

É tão bom poder sorrir e o mundo iluminar VENHA SE JUNTAR À NÓS VOANDO ✨🧚‍♀️💖 As gravações da 2ª temporada de Fate: A Saga Winx já começaram. pic.twitter.com/5BTlPz6VYN — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 20, 2021

A série é uma adaptação live-action do desenho animado “O Clube das Winx”, desenvolvida por Brian Young. A trama conta a história de cinco fadas adolescentes que vivem em um internato mágico em um lugar chamado Outro Mundo. Ao longo da história, as personagens precisam aprender a lidar com seus poderes enquanto enfrentam problemas comuns da adolescência.

