Novo mirante garante vista privilegiada no Parque Mãe Bonifácia

Para usufruir da vista panorâmica do novo Mirante, localizado no Parque Mãe Bonifácia, em Cuiabá, é necessário que os usuários sigam algumas regras que garantem a segurança e o bem estar da população, além da preservação da plataforma. O elevador que leva ao topo Mirante está em funcionamento e aberto para a população e garante a acessibilidade do atrativo turístico.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) informa que, entre as regras do Mirante estão a lotação máxima de quatro pessoas no elevador, 20 pessoas na estrutura, e o uso consciente das escadas apenas para acessar a vista, e não para atividade física de impacto.

O elevador deverá servir para facilitar o acesso à plataforma por idosos, gestantes, pessoas com deficiência, e com crianças de colo ou até 4 anos, afirma o gerente gerente da Unidade de Conservação, o coronel da Polícia Militar Celso Benedito Pinheiro. “O uso consciente da plataforma vai possibilitar a preservação da estrutura, e um ambiente familiar para todos os que querem visitar o monumento”, avalia.

Para acesso ao Parque também há regras, como a obrigatoriedade do uso de máscara facial para prevenir o contágio da Covid-19, a proibição de entrada de bicicletas e patins nas trilhas, e de alimentos, para evitar contaminação do ambiente em que vivem animais silvestres.

O parque possui trilhas onde se observa espécies do cerrado. É possível se deparar com macacos, capivaras e répteis. A unidade conta com postos com equipamentos de ginástica para a prática de exercícios físicos de alongamento, sanitários, bebedouros, estacionamento e espaço para lazer.

O Parque Mãe Bonifácia está aberto à população para a realização de trilhas e academia ao ar livre todos os dias, das 6h às 18h. A unidade fica localizada na Av. Miguel Sutil, em Cuiabá.

O novo Mirante foi reconstruído com recursos de compensação ambiental. Oferece uma plataforma de visitação com uma vista panorâmica na altura de 12,30 metros. A plataforma foi construída em concreto armado e estrutura de aço, com uma altura total de 16,57 metros.