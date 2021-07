Operação Lake cumpre mandados judiciais contra alvos investigados pela morte de engenheiro

A Polícia Civil em Juscimeira deflagrou nesta semana a Operação Lake para cumprimento de mandados judiciais dentro da investigação que apura o homicídio do engenheiro Edllyn da Silva Mascarenhas Sales, 35 anos, ocorrido em abril deste ano, no município.

Foram cumpridos em Rondonópolis três mandados de busca e apreensão em endereços residenciais de alvos investigados. Outras duas prisões também foram efetuadas dentro da operação coordenada pelo delegado de Juscimeira, Ricardo de Oliveira Franco.

Edllyn Sales, que tinha o apelido de ‘Buda’, foi morto no dia 3 de abril deste ano, durante uma briga generalizada em uma propriedade rural, às margens de um lago do rio São Lourenço. A vítima, bastante conhecida na cidade, foi atingida com três disparos de arma de fogo e morreu a caminho de uma unidade de saúde.

O crime ocorreu em um rancho que dá acesso ao lago, onde há várias propriedades. Na ocasião, havia várias pessoas no local, em desacordo com medidas sanitárias decretadas do município de combate à disseminação da covid. Ocorreu uma colisão entre duas embarcações que estavam no lago, um jet ski e um barco, e uma discussão entre as partes envolvidas.

Quando os ocupantes das embarcações retornaram para a margem do rio, houve uma briga envolvendo diversas pessoas, com lesão corporal e disparos de arma de fogo. A vítima, que estava no local como convidada, foi tentar apartar a discussão e acabou atingida por três disparos, sendo dois na cabeça e um no tórax. O engenheiro foi socorrido, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital de Rondonópolis.

A equipe da Delegacia da Polícia Civil de Juscimeira iniciou as investigações e apurou informações sobre a arma utilizada no crime, que em princípio e também realizou diversas oitivas com diversas pessoas, entre elas possíveis suspeitos, testemunhas e parentes da vítima que estavam no local.

A operação contou com apoio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Rondonópolis e da Delegacia de Jaciara.