Passageira é presa com 18 tabletes de maconha na mala

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 18 tabletes de substância análoga a maconha totalizando aproximadamente 19 Kg, na manhã desta quinta-feira (22), na BR-163, km 119 de Rondonópolis (MT). A apreensão aconteceu durante abordagem em um ônibus que fazia linha Porto Alegre – RS x Santarém – PA. Uma mulher identificada como Juliana foi detida e deve responder por tráfico de drogas.

Durante a fiscalização, a passageira demonstrou extremo nervosismo e respostas contraditórias.

Com isso, foi solicitado que a mulher abrisse a mala que estava no compartimento inferior do veículo, momento em que foram localizados os entorpecentes.

Juliana disse que pegou a droga em Dourados – MS e que entregaria em Rondonópolis – MT em troca de uma quantia indeterminada de dinheiro.

Diante das informações obtidas, foi dada ordem de prisão pelo crime de Tráfico de drogas. Juliana foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal.