“Principal ‘obra’ da gestão é o Creci mais comprometido e eficiente”

O presidente eleito do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de Mato Grosso – (Creci-MT), Claudecir Contreira afirmou que a principal meta de sua gestão é tornar a instituição mais eficiente.

Contreira concorreu ela oposição e foi eleito com 54% dos votos dos corretores do Estado, em um pleito realizado de forma online, entre os dias 6 e 7 deste mês.

Ele comandará a instituição no triênio 2022-2024, em substituição a Benedito Odário Conceição e Silva.

“Buscamos, acima de tudo, a organização administrativa do Creci. A ideia é executar um modelo de atendimento mais humanizado, mais comprometido e eficiente. Essa é a principal obra para o início da nossa gestão”, disse Contreira.

A declaração foi dada nesta sexta-feira (9), em entrevista ao Cidade Agora.

Na ocasião, ele citou também que pretende fazer uma administração pautada no diálogo.

Segundo o presidente eleito, mesmo com um resultado bastante apertado na disputa eleitoral, a intenção é que não haja divisão dentro da instituição.

“Quero deixar aqui uma observação com carinho a todos, especialmente os que não votaram em nossa chapa. Todos, sem exceção, estarão junto conosco. O Creci é um só. Não vim para a presidência para fazer gestão dividida. Buscamos a união”, disse.

“Sempre pregamos a união, a conversa, o diálogo com todos os corretores, com o mercado imobiliário, com as construtoras, os Poderes. E essa gestão será marcada pela união e diálogo para que mercado imobiliário possa ser melhor atendido na sua expectativa de compra e venda, que é o trabalho de fato de um corretor de imóveis”, emendou ele.

Representatividade de Rondonópolis

Membro da chapa, Narciso da Silva falou sobre a representatividade inédita de Rondonópolis na próxima gestão.

“São cinco representantes para compor o conselho do Creci no Estado. Vamos também compor com um conselheiro federal em Brasília. Os corretores acreditaram nas propostas, na mudança e na renovação”, afirmou.

“Temos compromisso de fazer com que todas nossas propostas sejam cumpridas e para que o corretor seja respeitado no Creci. O corretor terá voz e vez”, concluiu.