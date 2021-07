Retomada da vacinação de gestantes e lactantes depende de novas remessas

A Secretaria Municipal de Saúde ainda não tem previsão de quando será retomada a campanha de imunização de gestantes e lactantes contra a Covid-19. O trabalho foi suspenso na última sexta-feira devido à falta de vacinas a Pfizer, utilizada para este segmento.

O município disse que aguarda ainda para hoje a chegada de um novo lote, mas até o momento não houve confirmação por parte da Secretaria Estadual de Saúde.

“Assim que chegarem as novas doses a campanha será retomada. Pedimos às gestantes e lactantes que fiquem atentas aos avisos que serão emitidos quando houver uma definição. Isso deve ocorrer nos próximos dias”, informou à assessoria ao portal Agora MT.

O Ministério da Saúde proibiu o uso de vacinas da Astrazeneca em gestantes, após o registro de intercorrências e até de óbitos no país.

A orientação é para que as gestantes e puérperas com comorbidades que ainda não tenham sido imunizadas sejam vacinadas com vacinas COVID-19 que não contenham vetor viral – Sinovac/Butantan ou Pfizer/Wyeth).