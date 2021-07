Whindersson ganha flores em comemoração aos nove meses de namoro

Whindersson Nunes não escondeu a emoção ao receber um buquê de flores azuis da noiva, Maria Lina Deggan, nesta quarta-feira (21). O presente da estudante de engenharia foi em comemoração aos 9 meses de namoro que os dois estão completando hoje.

“Bom dia só para quem ganhou flores de aniversário de namoro! Ela mandou da cor que mais gosto! Tem cheiro de azul. Te amo, vida”, escreveu o comediante nas fotos.

Na semana passada, o humorista fez um desabafo sobre a perda prematura do primeiro filho com a amada, João Miguel. “Saudade do meu filho. Dói demais não ter como fazer nada, nem sei se mais alguma coisa pode. E quando você precisa que o tempo ande rápido ele para. Enfim”, disse.