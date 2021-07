William e Harry se encontram em homenagem à mãe

O príncipe Harry e o príncipe William deixaram de lado suas diferenças para participar, nesta quinta-feira (1º), no jardim do Palácio de Kensington, em Londres, da inauguração de uma estátua em homenagem ao aniversário de 60 anos da mãe, a princesa Diana, que morreu em um acidente de carro na França, em 1997.

“Todos os dias, desejamos que ela ainda esteja conosco, e nossa esperança é que esta estátua seja vista para sempre como um símbolo de sua vida e de seu legado”, escreveram os irmãos em um comunicado conjunto.

A obra de arte foi inspirada no cartão de Natal oficial de Diana de 1993, o primeiro produzido sem o príncipe Charles. A estátua é uma referência ao trabalho como embaixadora de causas humanitárias realizado por Lady Di.

O evento originalmente foi planejado para ser uma grande celebração, mas foi transformado em uma reunião privada. O motivo da redução da cerimônia teria sido os recentes atritos entre os irmãos e o pedido de Harry para limitar a presença de jornalistas.

Os dois foram flagrados por fotógrafos tendo uma conversa descontraída enquanto caminhavam em direção ao ponto do jardim onde a estátua ficará exposta e, juntos, puxaram um grande pano verde para revelar a obra.

Segundo a imprensa britânica, Harry chegou apenas 15 minutos antes do horário marcado e deixou o Palácio de Kensington após apenas 90 minutos.

A relação entre os membros da família real britânica foi abalada com a decisão de Harry de abrir mão dos compromissos reais e de se mudar para os Estados Unidos com a esposa, Meghan Markle, em 2020. No iníco deste ano, o casal confirmou ainda que renunciariam aos títulos oficiais.

Outro episódio que abalou a monarquia britânica foi a entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, em março deste ano, quando Harry e Meghan revelaram comentários racistas feitos por um membro da família real contra o filho Archie.