Atletismo | Alison conquista o bronze nos 400 m com barreiras

O atletismo brasileiro está mais uma vez no pódio olímpico. Alison dos Santos conquistou nesta terça-feira (3), em Tóquio 2020, a medalha de bronze nos 400 metros com barreira, com o tempo de 46s72. O norueguês Karsten Warholm cravou o novo recorde mundial (45s94), seguido pelo norte-americano Rai Benjamin (46s17).

Confira o resultado dos 400 metros com barreiras:

Karsten Warholm (1) – Noruega – 45s94 (recorde mundial)

Rai Benjamin (2) – Estados Unidos – 46s17

Alison dos Santos (3) – Brasil – 46s72

Kyron McMaster (4) – Ilhas Virgens Britânicas – 47s08

Abderrahman Samba (5) – Qatar – 47s12

Yasmani Copello (6) – Turquia – 47s81

Rasmus Magi (8) – Estônia – 48s11

Alessandro Sibilio (19) – Itália – 48s77

Desde Seul 1988, com Joaquim Cruz (prata nos 800 metros) e Robson Caetano (bronze nos 200 metros), o atletismo brasileiro não conquistava uma medalha em provas individuais de pistas. Nesse meio tempo, é verdade, representantes do revezamento, da maratona e dos saltos também fizeram bonito.

Mas a medalha de Alison representa mais do que a 17ª conquista da modalidade. É também a volta do respeito ao uniforme verde-amarelo nas pistas de atletismo. O brasileiro desembarcou na capital japonesa como o terceiro colocado do ranking mundial e não se intimidou com os adversários.

Pelo contrário, o menino de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, já se escondeu demais e hoje mostra o seu rosto para o mundo. Por conta de queimaduras no corpo, que o reservaram momentos de muita timidez na adolescência, ele demorou a ingressar no esporte e, quando enfim decidiu pela carreira, chegou a correr de boné.

Ao se classificar para a final, Piu, como também é conhecido, havia previsto que a disputa pela medalha seria muito dura. Dos oito classificados, sete estavam entre os oito melhores do ranking e três já havia corrido a prova esse ano abaixo dos 47s (Warholm, Benjamin e Samba), ele mesmo havia feito 47s31, o segundo melhor tempo geral, apenas 0s01 atrás do norueguês.

Warholm, inclusive, pulverizou o recorde mundial, que era de 46s70. Com todos os tempos somados, foi a prova mais rápida da história dos 400 metros com barreiras apesar do calor de 32º C no Estádio Olímpico.

“Foi uma prova incrível. Quando você está correndo, você não tem noção do tempo que vai fazer, mas eu sabia que a prova estava realmente muito forte. Sabia que eu estava brigando pela fazer um bom tempo por correr pra correr muito rápido para fazer história”, disse Alison, que quebrou o recorde sul-americano pela sexta vez no ano.