Bombeiros controlam incêndio na reserva Indígena Tadarimana

Após três dias de atuação em campo, as guarnições do Corpo do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) conseguiram controlar, na noite desta quinta-feira (05.08), o incêndio florestal dentro da Reserva Indígena Tadarimana, próximo a Rondonópolis (218 km de Cuiabá). A propagação do fogo na vegetação foi totalmente bloqueada, diminuindo a intensidade das chamas.

Para controlar o incêndio, o Batalhão de Emergências Ambientais deu apoio aos trabalhos de combate, com uso de uma aeronave que lançou cerca 31 mil litros d’água em pontos estratégicos da floresta. Essa ação auxiliou as equipes de militares que estavam atuando no solo. Além disso, um trator (pá carregadeira) foi usado na construção de faixas de asceiros para impedir o avanço das chamas. O fogo consumiu cerca de 114 hectares.

O comandante do 3° Batalhão Bombeiro Militar (3º BBM), tenente coronel Fabrício Gomes, explicou que os militares ainda permanecem em solo para apagar os pequenos focos de fogo que ainda permanecem ativos em alguns pedaços de madeiras, mas sem risco de maiores prejuízos ao meio ambiente.

Para realizar os trabalhos de combate, o CBMMT contou com apoio de equipes de brigadistas da Prefeitura de Rondonópolis e brigadistas indígenas.