Carro capota após colisão e irmãos ficam feridos no Jardim Guanabara

Um adolescente de 17 anos e uma menina de 4 anos ficaram feridos após uma colisão em um cruzamento no bairro Jardim Guanabara, na manhã desta quinta-feira (5), em Rondonópolis (MT).

As duas vítimas estavam com o pai em um carro HB20.

Conforme informações da Polícia Civil (PC), o motorista do HB20 descia pela presencial na rua 13 de Maio, sentido bairro ao Centro, quando foi surpreendido pela motorista de um carro Jeep Compass que seguia na rua Ademar Cândido Costa e invadiu a via batendo na lateral do HB20.

Com a força da batida o carro HB20 capotou.

O adolescente e a criança foram socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para o Hospital.

A motorista do Jeep e o pai das vítimas não tiveram ferimentos.