Casal de jovens é preso ao ser flagrado com maconha

Um homem e uma mulher envolvidos com a venda de entorpecentes foram presos em flagrante pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (04), em ação da equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop (MT).

Os dois suspeitos de 19 anos foram flagrados com cerca de meio quilo de maconha e foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As diligências iniciaram após os policiais da Derf receberem informações de que um jovem monitorado por tornozeleira eletrônica estava atuando com a venda de drogas contando com apoio de uma jovem para guarda do entorpecente.

Durante trabalho de monitoramento, realizado esta quarta-feira (04.08), os policiais realizaram a abordagem do investigado que foi flagrado com R$ 402 em dinheiro, valor que confessou ser proveniente da atividade ilícita.

Em continuidade as diligências, os policiais seguiram para a casa da suspeita que confessou ter recebido o entorpecente do suspeito. Além da apreensão da porção de maconha, os policiais apreenderam no local, sacolas para embalo da droga e balança de precisão.

Diante das evidências, os dois suspeitos foram conduzidos à Derf de Sinop, onde após serem interrogados foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.