CDL quer a vacinação prioritária de funcionários de supermercados e similares

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL) aguarda uma reposta da Assembleia Legislativa sobre a priorização da imunização de funcionários de supermercados, hipermercados, mercearias e similares. O pedido foi oficializado na semana passada e está embasado no decreto federal 10.282/2020 – que define as atividades comiseradas essências.

“Como atuam em serviço considerado essencial, [colaboradores de supermercados e congêneres] possuem maior probabilidade de contrair o vírus, já que estão expostos diariamente às mais diversas pessoas, justamente em razão do grande fluxo diário de circulação”, relataram no ofício enviado à ALMT.

No documento os dirigentes da CDL ressaltam que, pelo fato de ser um serviço essencial, os trabalhadores do setor mantém as atividades mesmo nos períodos de lockdown.A

A CDL também lembra que já há na Câmara dos Deputados, em Brasília, um Projeto de Lei apresentado neste sentido. Segundo estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o risco de contaminação e, consequentemente, disseminação do coronavírus entre estes profissionais é de 53%.

O Ofício da CDL também foi encaminhado à Câmara de Vereadores de Rondonópolis.

No município de Várzea Grande, o Poder Legislativo aprovou em junho o Projeto de Lei nº 69/2021, que inclui os profissionais que trabalham em supermercados naquele município como prioritários na campanha de vacinação.