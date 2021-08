Inscrições para cursos da Senacon terminam nesta segunda-feira

As inscrições para 13 cursos da Escola Nacional do Consumidor, da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), terminam nesta segunda-feira (23). Os cursos são no formato on-line, gratuitos, e têm como objetivo aprofundar e difundir, em diferentes desdobramentos, o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Todas as capacitações possuem uma carga horária de 20h, com duração de quatro semanas. As aulas são à distância, com início previsto para o dia 31 de agosto e término no dia 27 de setembro deste ano. Os cursos são abertos ao público em geral, com exceção de dois, que são específicos para os Procons, Ministérios Públicos e Defensorias Públicas, e um exclusivo para empresas. Ao concluir o curso, os certificados serão emitidos pela Universidade de Brasília (UnB).

Entre os cursos, ressalta-se o programa de educação financeira. Ao se inscrever no primeiro módulo “Planejar para realizar sonhos”, automaticamente estará matriculado nos seguintes, que são “Dominando emoções e criando novos hábitos” e “Inteligência financeira: saia do sufoco”. Os módulos são desbloqueados conforme o aluno for avançando nos estudos.

Há ainda os cursos de “Práticas abusivas”; “Vício do produto e do serviço”; “Introdução à defesa do consumidor”; “Oferta e publicidade”; “Princípios e direitos básicos do CDC”. Para mais informações, acesse o site do ENDC.