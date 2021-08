Jovem com diversas passagens criminais é preso por roubo

Um jovem foi preso pela Polícia Militar (PM) neste domingo (15), em uma casa no bairro Beira Rio, em Juscimeira (MT). O indivíduo é suspeito de abordar, ameaçar com uma faca e roubar um aparelho celular. Uma das vítimas ficou ferida após ser atingida pela faca do suspeito.

As vítimas relataram para a Polícia que reagiram ao assalto se negando a entregar os aparelhos celulares, momento em que o suspeito foi para cima das vítimas com a faca. As vítimas e o suspeito entraram em luta corporal.

Uma das vítimas ficou com um ferimento próximo ao joelho esquerdo proveniente de uma facada desferida pelo suspeito.

O indivíduo conseguiu tomar o celular da vítima e fugiu.

Após receber a denúncia, a guarnição encontrou o suspeito na casa dele.

O suspeito reclama de dores no joelho esquerdo. O indivíduo disse para a PM que foi atropelado pela motocicleta da vítima no momento do roubo.

O indivíduo detido foi conduzido até a Delegacia de Polícia para providências cabíveis.

Conforme informações da PM o suspeito possui passagens criminais registradas em 2010 por furto e tráfico, em 2013 por ameaça, 2015 ameaça, 2019 direção perigosa e 2021 pelo crime de roubo.