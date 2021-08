‘Meteram meus 16 anos de carreira no bueiro’, diz Maisa para hater

Maisa Silva usou seu perfil no Twitter no final de semana, para rebater um seguidor que criticou uma foto em que a apresentadora postou ao lado de um gato.

“Parem de usar animais fofo como sua renda de likes e visualizações. Eles só querem amor e carinho”, escreveu o internauta à Maisa. Em resposta, a atriz disse: “Minha renda de likes e visualizações é meu trabalho. Gatinhos fofinhos são bônus pra tirar a amargura de pessoas como você”.

A apresentadora continuou: “Sinceramente tô apavorada com o nível de rancor das pessoas. Quem fica puto por foto de gato lindo maravilhoso no Twitter? Eu não posso gostar de nada, de música, de série, de ator, de animal, que eu tô fazendo por likes, meteram meus 16 anos de carreira no bueiro e tamparam”.