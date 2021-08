Notícia falsa e projeto de lei tiram o sono de Bolsonaro

Às quatro horas da madrugada desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro estava espantado com uma notícia falsa e preocupado com o texto de um projeto de lei. Uma nota publicada na coluna de Lauro Jardim em O Globo dizia que Bolsonaro oferecera quatro novos ministérios ao Centrão. “Devem ser a Marinha, o Exército, a Aeronáutica e o EMFA”, ironizou. “Totalmente falso. O pior é que é assim todo dia”.

O projeto de lei é o que revogou a Lei de Segurança Nacional e incluiu na legislação os chamados crimes contra o estado democrático de direito. “Estão invertendo tudo“, disse Bolsonaro. “Vou examinar com calma esses de manhã “. O relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, rejeitou todas as emendas apresentadas por parlamentares ligados ao governo.

Uma delas retirava do texto um dispositivo que cria o crime de atentado ao direito de manifestação, com aumento de pena para militares e perda do posto e da patente ou graduação. A novidade inibe claramente a intervenção dos encarregados de manter a lei e a ordem caso alguma manifestação descambe para a violência. Não é a única esquisitice do texto aprovado há duas semanas. Bolsonaro pode vetar o projeto.