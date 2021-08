Prefeito lança obra de pavimentação e quer Mauro Mendes mais próximo

O prefeito José Carlos do Pátio (SD) fez hoje um balanço das obras de infraestrutura nos distritos industriais de Rondonópolis e reclamou do ‘distanciamento’ do governador Mauro Mendes (DEM). As declarações foram feitas durante reunião com líderes da maçonaria para anunciar o início das obras de pavimentação no Jardim Belo Horizonte.

A ordem de serviço assinada hoje autoriza as obras de pavimentação asfáltica e drenagem e serviços complementares nas ruas do Jardim Belo Horizonte. No total será investido R$ 4.839.711,23.

O prefeito lembrou que a obra foi solicitada por lideranças da maçonaria e reafirmou o compromisso de melhorar as condições de infraestrutura nos distritos industriais, outra reivindicação do setor.

“Já estamos investindo 30 milhões, com recursos próprios, em pavimentação. Um exemplo disso é a avenida dos Transportes, lá no Distrito Vetorasso. Além disso asfaltamos todo o Distrito Razia e a avenida principal do distrito da Vila Operária”, citou.

José Carlos disse ainda que espera assinar em breve um convênio para pavimentar todas as ruas do Distrito Vetorasso. Os recursos, cerca de R$ 40 milhões, foram assegurados por uma emenda parlamentar do senador Carlos Fávaro e já teriam sido repassados ao Governo do Estado.

A prefeitura espera assinar o convênio com o Estado nos próximos dias e promete iniciar as obras rapidamente.

REUNIÃO

Na conversa com os maçons José Carlos do Pátio disse que prepara uma reunião com o governador Mauro Mendes para discutir mais investimentos na cidade. “Tô sentindo o governador um pouco distante de Rondonópolis”, reclamou

O prefeito garantiu que um dos temas da conversa será o pedido de investimentos no ‘antigo’ Distrito Industrial, o primeiro instalado no município e sob responsabilidade do Estado.

“Caso o governador não tenha condições de nos ajudar teremos de trabalhar gradativamente pelo próprio município. Mas a ideia é que, como o governador está um pouco distante, talvez seja a oportunidade dele se aproximar mais de Rondonópolis, nos ajudando a resolver esse problema dos distritos industriais”, afirmou.

No encontro com Mauro Mendes o prefeito pretende apresentar ainda outros três pedidos que considera fundamentais: a conclusão do anel viário, a implantação definitiva do campus da Unemat e a construção de um novo hospital regional em Rondonópolis.

DIÁLOGO

O prefeito também agradeceu a presença dos líderes das lojas maçônicas e disse que pretende manter o diálogo aberto com toda a sociedade.

“A maçonaria é importante no equilíbrio da cidade e me senti muito orgulhoso de receber estas lideranças. O resultado foi positivo. Acredito eu temos de continuar fazendo reuniões. Esse diálogo é importante pra gente sentir como a sociedade está vendo a cidade e o que ela quer para o futuro”, concluiu.