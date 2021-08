Real Madrid prepara oferta de 120 milhões de euros para contratar Kylian Mbappé

O Real Madrid prepara uma oferta de 120 milhões de euros (R$ 732 milhões pela contratação de Mbappé, segundo Pacojó Delgado, da “SER Deportivos”. Caso o PSG rejeite a oferta, os merengues entendem que o atleta chegará sem custos em 2022.

O jornalista também confirma a informação que o “La Gazzetta dello Sport” havia dado mais cedo de que o atacante francês irá declarar publicamente na próxima segunda-feira que tem o desejo em deixar o Paris Saint-Germain e buscar um novo destino na carreira.

No entanto, a saída do francês não parece ser uma opção dentro das instalações do PSG. Durante a apresentação de Messi, Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, afirmou que “não há desculpas” para que Mbappé não queira renovar seu contrato.

Apesar da pressão, o Paris Saint-Germain pensa em alternativas caso o camisa sete deixe a equipe. Cristiano Ronaldo, que tem contrato com a Juventus até 2022, é tratado como a principal alternativa neste momento.