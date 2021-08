Educação vai discutir hoje nova data para aulas presenciais em Rondonópolis

O secretário de Educação de Rondonópolis, Rogério Penso, disse que pode sair ainda hoje (09) a nova data para a retomada das aulas presenciais nas escolas da rede de ensino do município. A volta estava prevista para esta segunda feira, mas foi adiada a pedido de professores, diretores e servidores municipais.

“Voltaremos a nos reunir hoje à tarde com as diretorias do Sindicato dos Servidores e da Associação dos Diretores de Escolas Municipais (Adesmur) para avaliar como está a situação e a possiblidade de marcar o retorno o mais rápido possível”, disse Rogério Penso.

Também hoje estão previstas reuniões com membros do Conselho Gestor da Pandemia e representantes do Ministério Público, que acompanha o processo e chegou a firmar um Termo de Ajuste de Conduta para a volta das aulas presenciais.

O secretário admitiu que a falta de profissionais foi o principal motivo para o adiamento. “Tivemos problemas relacionados à contratação de ASDs (Auxiliares de Serviços Diversos). Houve questões de ordem administrativa com a prestadora de serviços. Também tivemos número significativo de profissionais que pediram cessão (término) de contratos e migraram para as redes privada ou estadual”.

Rogério Penso, no entanto, negou que as escolas também estejam sem merenda. Ele disse que a licitação realizada pelo município foi cancelada, mas que um novo processo será realizado no dia 23 deste mês. As escolas teriam recebido um cardápio semanal e alimentos em volume necessário até que o processo licitatório seja concluído.

HUMILDADE

Conforme o secretário, os pais das crianças matriculadas na rede municipal foram informados previamente sobre o adiamento do retorno das aulas presenciais. Ele disse que durante esse tempo professores e equipes pedagógicas continuam trabalhando normalmente nas escolas, distribuído kits pedagógicos e orientando pais e alunos.

“Temos de ter humildade de saber recuar caso perceba algum problema. Essa decisão (adiar o retorno) foi uma solicitação dos diretores. A decisão não foi só minha como secretário, teve o apoio da Adesmur e do Sindicato”, destaca.